Росспиртпром планирует купить Башспирт после объединения с Татспиртпромом
Речь идет о приобретении 100 процентов акций.
Крупнейший отечественный производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает выкуп компании «Башспирта», находящейся во владении правительства Башкирии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
Речь идет о приобретении 100 процентов акций. По имеющейся информации, представители Росспиртпрома на прошлой неделе нанесли визит на предприятия «Башспирта», стоимость которого оценивается в 4-5 миллиарда рублей. Бизнес был создан в 2000 году. Он объединил четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие. Там производятся бренды «Сталковская», «Белебеевская», «Дикий мед» и Fenomen.
Напомним, что в конце прошлого года Татспиртпром официально стал собственностью Росспиртпрома. В состав татарстанского предприятия входит пять заводов: два спиртовых, два ликеро-водочных и винзавод Vigrosso в Казани.
В материале «Вечерней Казани» мы разбирались, что означает объединение для Татспиртпрома. Руководство компании называет сделку «новым этапом развития». Предполагается, что это решение укрепило экономику Татарстана, увеличило налоговую базу и создало новые рабочие места.
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