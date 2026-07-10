Экономика
10 июля 16:30
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«Вечерняя Казань»

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Росспиртпром планирует купить Башспирт после объединения с Татспиртпромом

Речь идет о приобретении 100 процентов акций.

Росспиртпром планирует купить Башспирт после объединения с Татспиртпромом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Крупнейший отечественный производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает выкуп компании «Башспирта», находящейся во владении правительства Башкирии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о приобретении 100 процентов акций. По имеющейся информации, представители Росспиртпрома на прошлой неделе нанесли визит на предприятия «Башспирта», стоимость которого оценивается в 4-5 миллиарда рублей. Бизнес был создан в 2000 году. Он объединил четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие. Там производятся бренды «Сталковская», «Белебеевская», «Дикий мед» и Fenomen.

Напомним, что в конце прошлого года Татспиртпром официально стал собственностью Росспиртпрома. В состав татарстанского предприятия входит пять заводов: два спиртовых, два ликеро-водочных и винзавод Vigrosso в Казани.

В материале «Вечерней Казани» мы разбирались, что означает объединение для Татспиртпрома. Руководство компании называет сделку «новым этапом развития». Предполагается, что это решение укрепило экономику Татарстана, увеличило налоговую базу и создало новые рабочие места.

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