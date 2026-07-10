Банкноту вводят в оборот.

Автор фото: Центробанк

Банк России ввел в оборот обновленную сторублевую купюру 2026 года выпуска. Защитный комплекс банкноты и дизайн лицевой стороны соответствуют аналогичной купюре 2022 года выпуска.

На оборотной стороне изображена стилизованная карта Центрального федерального округа. Ее оформление схоже с ранее выпущенными модернизированными банкнотами - пятитысячной 2023 года выпуска и одной тысячи рублей 2025 года, отметили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за три месяца нашли 20 фальшивых купюр, большинство — пятитысячные. Также обнаружены четыре подделки номиналом 1000 рублей и по одной банкноте номиналом 500, 100 и 50 рублей.

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