Путин прогнозирует снижение ключевой ставки
Ставка должна снизиться исходя из макроэкономических пказателей.
Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка должна снизиться в будущем. Об этом говорят нынешние макроэкономические показатели и стабильность экономики, заявил российский лидер в разговоре с главой Якутии Айсеном Николаевым.
А Николаев в свою очередь подчеркнул, что по итогам разговора с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной можно сказать, что ставка начнет уверенно снижаться.
Путин отметил, что снижение ставки в нынешних условиях - естественный процесс.
Ранее Дмитрий Пьянов назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным. Регулятор, по мнению эксперта, стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.
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