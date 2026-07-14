Ставка должна снизиться исходя из макроэкономических пказателей.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка должна снизиться в будущем. Об этом говорят нынешние макроэкономические показатели и стабильность экономики, заявил российский лидер в разговоре с главой Якутии Айсеном Николаевым.

А Николаев в свою очередь подчеркнул, что по итогам разговора с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной можно сказать, что ставка начнет уверенно снижаться.

Путин отметил, что снижение ставки в нынешних условиях - естественный процесс.

Ранее Дмитрий Пьянов назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным. Регулятор, по мнению эксперта, стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.

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