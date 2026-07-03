Экономика
3 июля 17:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Пьянов назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным

Регулятор, по мнению эксперта, стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.

Пьянов назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным

Автор фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил на Финконгрессе в Санкт-Петербурге, что сценарий повышения ключевой ставки в России маловероятен. По его оценке, в худшем сценарии может произойти только то, что на большем количестве заседаний ЦБ ставка останется неизменной, поскольку регулятор стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.

Пьянов также обратил внимание на то, что рост цен на топливо не блокирует возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: топливный компонент не входит в устойчивые элементы инфляции, которые, по оценке ВТБ, будут снижаться, тогда как цены на бензин будут влиять на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.

Отвечая на вопрос об угрозе рецессии, топ-менеджер ВТБ отметил, что ожидаемый рост ВВП на 0,5% по итогам года нельзя считать рецессией, поскольку классическое определение рецессии предполагает отрицательную динамику два квартала подряд, тогда как 0,5% — это слабый, но все же положительный рост.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Главу Минздрава Татарстана решили не наказывать из-за лекарства для пациентки

Решение принял суд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.