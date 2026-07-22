Экономика
22 июля 16:56
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«Вечерняя Казань»

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Путин ждет снижения ключевой ставки

Состояние экономики устойчиво.

Путин ждет снижения ключевой ставки

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам снова дал понять главе Центробанка, что ждет решение о снижении ключевой ставки.

По словам российского лидера, сейчас состояние экономики устойчивое. Даже есть небольшой рост. ВВП за май вырос на 0,3 процента. По итогам первых пяти месяцев этого года — на 0,2 процента.

Федеральный бюджет России в июне был исполнен с профицитом, достигнув 196 миллиардов рублей.

Ранее Эльвира Набиуллина пообещала больше ясности по ключевой ставке к июльскому заседанию. Центробанк должен был пересчитать прогноз с учётом новой бюджетной политики.

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