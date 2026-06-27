В пяти районах не убрана даже половина площадей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как в республике идет заготовка кормов, на совещании в Доме правительства РТ доложил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По словам главы ведомства, на сегодня заготовлено 103 тысячи тонн сена и 994 тысячи тонн сенажа, или 7,5 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

Скошено более 70% площадей многолетних трав. В передовиках – Муслюмовский, Атнинский, Сармановский, Кукморский, Чистопольский и Тетюшский районы, перечислил министр. В то же время в пяти районах не убрано даже половины площадей.

- Обращаюсь к руководителям сельхозформирований: каждый день задержки с заготовкой кормов - это потеря питательности, приводящая к снижению продуктивности и увеличению затрат на покупку кормовых добавок, - подчеркнул Марат Зяббаров.

В личных подсобных хозяйствах заготовлена треть от требуемого объема. В 13 районах – половина и в 9 районах - менее четверти кормов.

По словам Марата Зяббарова, уборочная кампания начнется в первой декаде июля – аграрии приступят к уборке озимого рапса, общая площадь которого составляет свыше 37 тысяч гектаров. Готовность более 3100 зерноуборочных комбайнов, по оперативным данным, 90%, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана. В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.