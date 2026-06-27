Экономика
27 июня 17:52
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«Вечерняя Казань»

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Глава Минсельхозпрода Татарстана призвал поторопиться с заготовкой кормов

В пяти районах не убрана даже половина площадей.

Глава Минсельхозпрода Татарстана призвал поторопиться с заготовкой кормов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как в республике идет заготовка кормов, на совещании в Доме правительства РТ доложил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.  

По словам главы ведомства, на сегодня заготовлено 103 тысячи тонн сена и 994 тысячи тонн сенажа, или 7,5 центнера кормовых единиц на одну условную голову.  

Скошено более 70% площадей многолетних трав. В передовиках – Муслюмовский, Атнинский, Сармановский, Кукморский, Чистопольский и Тетюшский районы, перечислил министр. В то же время в пяти  районах не убрано даже половины площадей.  

- Обращаюсь к руководителям сельхозформирований: каждый день задержки с заготовкой кормов - это потеря питательности, приводящая к снижению продуктивности и увеличению затрат на покупку кормовых добавок, - подчеркнул Марат Зяббаров.  

В личных подсобных хозяйствах заготовлена треть от требуемого объема. В 13 районах – половина и в 9 районах - менее четверти кормов.  

По словам Марата Зяббарова, уборочная кампания начнется в первой декаде июля – аграрии приступят к уборке озимого рапса, общая площадь которого составляет свыше 37 тысяч гектаров. Готовность более 3100 зерноуборочных комбайнов, по оперативным данным, 90%, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана. В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

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