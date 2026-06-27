МФО с июля начнут работать по новому стандарту
Организации не смогут использовать хитрые и запутанные обороты, которые дезориентируют клиента относительно сути услуги или его добровольного согласия на покупку.
Новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций, который обязателен для всех игроков рынка, начнет действовать с 1 июля. Он будет применяться везде, где это не противоречит указаниям Центробанка и законодательству, отмечает РИА Новости.
Изменения были внесены в язык договоров, из-за чего МФО не смогут использовать хитрые и запутанные обороты, которые дезориентируют клиента относительно сути услуги или его добровольного согласия на покупку. К примеру, будут запрещены конструкции с двойным отрицанием, которые признали заведомо сложными для восприятия.
Помимо этого в отдельной главе регламентируют продажу дополнительных услуг, из-за которых возникало множество жалоб от заемщиков. Теперь нормы едины для всех участников рынка. К примеру, будет запрещено автоматически ставить галочку о согласии на допуслуги, причем не только при оформлении займа, но и на всех последующих этапах.
МФО будет обязана на каждом этапе предоставлять всю информацию как о самой услуге, так и об исполнителе, а также о том, как отказ повлияет на условия кредита.
Ранее «Вечерняя Казань» выяснила, что к концу 2026 года количество компаний на рынке МФО может сократиться на 12%, до 740 единиц. Компании уже сейчас сокращают выдачи, концентрируются на повторных клиентах и переходят на более долгосрочные продукты. Подробнее о последствиях сокращения выдач микрозаймов читайте в аналитическом материале.
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