С 15 по 22 июня подорожали все марки топлива.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 15 по 22 июня подорожали все марки бензина в Татарстане, при этом республика показала самый высокий рост цен производителей на бензин среди всех регионов России — плюс 11,7% за месяц. В среднем по стране этот показатель составил всего 2,5%, уточняет «Царьград» со ссылкой на Росстат.

В данных Татарстанстата говорится, что в республике средняя цена одного литра бензина марки АИ-92 с 15 по 22 июня увеличилась на 2,3% и составила 64,7 рубля. Рост ускорился, так как с 8 по 15 июня средняя цена выросла на 0,5%.

Бензин АИ-95 подорожал почти на 3,1%, средняя цена литра составила порядка 70,5 рубля, а топливо марки АИ-98 и выше достигло почти 93 рублей за один литр. За неделю цена выросла на 1,21%.

Дизельное топливо выросло в цене на 2,32% – средняя цена составила 78,5 рубля за литр, прирост составлял 1,71%.

Ранее сообщалось, что в столице республики на заправках сети «Газпром» ввели лимиты на продажу топлива. Бензин отпускают по 30 литров на одно авто, а дизель — по 50 литров.

В материале «Вечерней Казани» мы разбирались с причинами «перекрытия вентиля» Татнефти. Действия компании в кризисной ситуации привели к очередям и скачку розничных цен, а дополнил картину коллапс платежной системы.

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