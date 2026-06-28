Для стабилизации рынка планируется принимать системные меры.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений касательно топливного рынка. Во-первых, для стабилизации ситуации необходимо нарастить объем предложения. Также стоит выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.

В данной ситуации нужно принимать системные меры, считает российский лидер. Для оперативного мониторинга правительство создало специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Помимо прочего вместе с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что резервы топлива в России насчитывают 1,7 миллиона тонн. Это практически соответствует показателям прошлого года - снижение всего на четыре процента.

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