Путин поручил выдерживать обоснованные цены на бензин
Для стабилизации рынка планируется принимать системные меры.
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений касательно топливного рынка. Во-первых, для стабилизации ситуации необходимо нарастить объем предложения. Также стоит выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
В данной ситуации нужно принимать системные меры, считает российский лидер. Для оперативного мониторинга правительство создало специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Помимо прочего вместе с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
Ранее сообщалось, что резервы топлива в России насчитывают 1,7 миллиона тонн. Это практически соответствует показателям прошлого года - снижение всего на четыре процента.
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