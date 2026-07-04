НПЗ планируют завершить обновление производств до конца 2026 года
Нововведения должны существенно увеличить объемы производства бензина.
Президентом России Владимиром Путиным подписаны законопроекты, цель которых - поддержать инвесторов и нефтеперерабатывающую отрасль.
Так, согласно документам, производители могут выпускать высокооктановый бензин, смешивая прямогонное топливо и другие компоненты.
Как пишет канал Mash, нововведение приведет к существенному увеличению объемов производства бензина марок АИ-95, АИ-98 и АИ-100, позволит своевременно реагировать на нехватку топлива, не допуская его дефицита, а также даст возможность модернизировать и ускорить производство, не снижая качество.
Ранее мы писали, что в России на три месяца снижен норматив продаж бензина на бирже. Сделано это для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.
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