Нововведения должны существенно увеличить объемы производства бензина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президентом России Владимиром Путиным подписаны законопроекты, цель которых - поддержать инвесторов и нефтеперерабатывающую отрасль.

Так, согласно документам, производители могут выпускать высокооктановый бензин, смешивая прямогонное топливо и другие компоненты.

Как пишет канал Mash, нововведение приведет к существенному увеличению объемов производства бензина марок АИ-95, АИ-98 и АИ-100, позволит своевременно реагировать на нехватку топлива, не допуская его дефицита, а также даст возможность модернизировать и ускорить производство, не снижая качество.

Ранее мы писали, что в России на три месяца снижен норматив продаж бензина на бирже. Сделано это для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.