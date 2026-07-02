В России на три месяца снижен норматив продаж бензина на бирже
Сделано это для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.
Решением правительства России норматив продаж бензина на бирже на три месяца снижен с 15% до 10%, сообщает RT.
Цель принятого решения - стабилизация внутреннего рынка нефтепродуктов.
Новый норматив будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
Ранее мы писали, что появились мошенники, выдающие себя за поставщиков крупнейших нефтяных компаний. Аферисты начали рассылать бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам.
Также сообщалось, что все марки бензина подорожали в Татарстане. Средняя цена топлива составила 68,89 рубля.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.