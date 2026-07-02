Сделано это для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Решением правительства России норматив продаж бензина на бирже на три месяца снижен с 15% до 10%, сообщает RT.

Цель принятого решения - стабилизация внутреннего рынка нефтепродуктов.

Новый норматив будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Ранее мы писали, что появились мошенники, выдающие себя за поставщиков крупнейших нефтяных компаний. Аферисты начали рассылать бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам.

Также сообщалось, что все марки бензина подорожали в Татарстане. Средняя цена топлива составила 68,89 рубля.

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