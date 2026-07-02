К системе подключаться крупные банки и торговые предприятия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России созданы все условия для широкого использования цифрового рубля. Системно значимые банки и крупные торговые предприятия подключаться к системе, приводит ее слова ТАСС.

Помимо прочего, обсуждается возможность по открытию кошельков в цифровом рубле на балансе банков и прорабатываются идеи в использовании смарт-контрактов для бизнеса. Для развития цифрового рубля с банками постоянно держат связь, чтобы узнать, какой функционал нужно развивать и как это делать. Набиуллина отметила, что большой потенциал есть и в использовании смарт-контрактов для бизнеса. Сейчас прорабатываются пилоты по открытию кошельков на балансе банков.

Ранее сообщалось, что для россиян запустят пилотный эквайринг цифрового рубля через терминалы. Главная технологическая особенность в том, что предпринимателям не требуется менять парк оборудования.

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