Набиуллина: «Все готово к широкому использованию цифрового рубля»
К системе подключаться крупные банки и торговые предприятия.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России созданы все условия для широкого использования цифрового рубля. Системно значимые банки и крупные торговые предприятия подключаться к системе, приводит ее слова ТАСС.
Помимо прочего, обсуждается возможность по открытию кошельков в цифровом рубле на балансе банков и прорабатываются идеи в использовании смарт-контрактов для бизнеса. Для развития цифрового рубля с банками постоянно держат связь, чтобы узнать, какой функционал нужно развивать и как это делать. Набиуллина отметила, что большой потенциал есть и в использовании смарт-контрактов для бизнеса. Сейчас прорабатываются пилоты по открытию кошельков на балансе банков.
Ранее сообщалось, что для россиян запустят пилотный эквайринг цифрового рубля через терминалы. Главная технологическая особенность в том, что предпринимателям не требуется менять парк оборудования.
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