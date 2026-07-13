Экономика
13 июля 14:22
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«Вечерняя Казань»

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СберСтрахование жизни помогла заёмщикам получить недвижимость на 165 млн

Таким образом, страховая компания помогла казанцам приобрести 155 объектов недвижимости, включая дома, квартиры и земельные участки.

СберСтрахование жизни помогла заёмщикам получить недвижимость на 165 млн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в январе-июне 2026 года помогла заёмщикам банка и их семьям из Татарстана в связи со страховыми случаями погасить обязательства по ипотечным кредитам на сумму 165 млн рублей. Таким образом, страховая компания помогла казанцам приобрести 155 объектов недвижимости, включая дома, квартиры и земельные участки.

В начале июля Сбер опубликовал у себя на сайте список страховых компаний с показателями реальных выплат по страхованию жизни в рамках ипотечных программ банка. Список показывает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев. На текущий момент в нем 16 страховых компаний, включая СберСтрахование жизни с показателем выплат — 86,26%.

Самый крупный ипотечный кредит был закрыт на сумму 7 млн рублей в течение пяти дней с момента подачи заёмщиком онлайн-заявления на выплату. Страховым случаем казанца стала инвалидность второй группы. Похожий случай произошёл с другим заёмщиком, который с помощью ипотечного страхования жизни закрыл жилищный кредит на 6,8 млн рублей. Ещё один ипотечный кредит страховая компания помогла погасить семье из Казани на сумму 5,5 млн рублей в течение всего нескольких дней.

Оформление ипотечного страхования жизни — это добровольное решение человека, которое он принимает при покупке жилья в кредит. Если происходит страховой с случай — болезнь, инвалидность или уход из жизни — страховая компания возьмет на себя погашение оставшихся обязательств по ипотеке в течение пяти дней после подачи клиентом заявления по страховому случаю. Это быстрая финансовая опора для всей семьи, которая защищает от непосильных платежей и стресса в сложный жизненной ситуации.

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