Экономика
13 июля 11:17
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«Вечерняя Казань»

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ВТБ вошел в число самых надежных банков России

Банк демонстрирует стабильно высокий уровень доверия среди всех категорий россиян.

ВТБ вошел в число самых надежных банков России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам всероссийского опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбора персонала SuperJob среди своих респондентов, ВТБ вошел в топ самых надежных банков России, набрав 43% голосов. Банк демонстрирует стабильно высокий уровень доверия среди всех категорий россиян.

По данным открытого опроса, наибольший уровень доверия к ВТБ демонстрируют миллениалы и бумеры — среди респондентов в возрасте 35–44 лет и старше 45 лет за банк отдали голоса по 47% опрошенных. Среди более молодой аудитории (18–24 лет) показатель составил 37%, а в группе 25–34 лет — 39%. Женщины доверяют ВТБ чуть больше, чем мужчины: 45% против 41% соответственно.

Клиенты ВТБ не просто доверяют банку, но и готовы рекомендовать его близким. В открытом опросе, где респондентов просили назвать один банк, который они однозначно порекомендовали бы своим родственникам, друзьям или знакомым, ВТБ занял второе место. Доля тех, кто, напротив, не стал бы рекомендовать банк, стала одной из самых низких среди крупнейших банков.

SuperJob — технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России. Опрос проведен 13–25 апреля 2026 года среди 3000 экономически активных россиян старше 18 лет в 512 населенных пунктах всех округов страны. Список из 25 банков предоставлен порталом banki.ru: респонденты выбирали три самых надежных, на их взгляд, финансовых организации.

ВТБ также является одним из самых привлекательных и надёжных работодателей страны, стабильно занимая лидирующие позиции в ключевых авторитетных рейтингах. По итогам 2025 года ВТБ получил наивысший «платиновый» статус в рейтинге работодателей по версии Forbes (5-й год подряд), во 2-й раз признан лидером в рейтинге работодателей по версии РБК и во 2-й раз занял второе место среди компаний всех индустрий в рейтинге HeadHunter.

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