Новак объяснил дефицит топлива в России
НПЗ частично выходят из строя.
Вице-премьер Александр Новак бъяснил, с чем связан дефицит топлива в России — все из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя в связи с атаками БПЛА. Его слова приводит ТАСС.
По словам Новака, власти делают все, чтобы усилить защиту НПЗ. В частности, сейчас правительство прорабатывает дополнительные поставки топлива в регионы. Власти делают все для обеспечения загрузки мощностей и производства в достаточном объеме, заключил спикер.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о ситуации с топливом во время совещания с членами правительства. По его словам, совершенно очевидно, противник пытается нанести ущерб экономике и накалить обстановку в обществе.
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