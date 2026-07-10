НПЗ частично выходят из строя.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-премьер Александр Новак бъяснил, с чем связан дефицит топлива в России — все из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя в связи с атаками БПЛА. Его слова приводит ТАСС.

По словам Новака, власти делают все, чтобы усилить защиту НПЗ. В частности, сейчас правительство прорабатывает дополнительные поставки топлива в регионы. Власти делают все для обеспечения загрузки мощностей и производства в достаточном объеме, заключил спикер.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ситуации с топливом во время совещания с членами правительства. По его словам, совершенно очевидно, противник пытается нанести ущерб экономике и накалить обстановку в обществе.

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