Пользователи из более чем десятка регионов страны сообщали о массовом сбое работы магазина приложений Apple.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не ограничивала доступ пользователей к App Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Платформа с приложениями для техники Apple перестала открываться у множества пользователей иp разных регионов России, однако Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою.

Напомним, что неполадки начались с середины июля. Первые проблемы были зафиксированы еще 16 июля. Уже 19 июля поступило 399 обращений о сбоях, еще 251 сообщение зарегистрировано 20 июля. Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а Татарстана в списке не оказалось. Причины частичного прекращения работы App Store неизвестны, однако проблема решается после смены IP-адреса.

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