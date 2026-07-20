Роскомнадзор не ограничивал доступ к App Store, переставшему работать в России
Пользователи из более чем десятка регионов страны сообщали о массовом сбое работы магазина приложений Apple.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не ограничивала доступ пользователей к App Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Платформа с приложениями для техники Apple перестала открываться у множества пользователей иp разных регионов России, однако Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою.
Напомним, что неполадки начались с середины июля. Первые проблемы были зафиксированы еще 16 июля. Уже 19 июля поступило 399 обращений о сбоях, еще 251 сообщение зарегистрировано 20 июля. Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а Татарстана в списке не оказалось. Причины частичного прекращения работы App Store неизвестны, однако проблема решается после смены IP-адреса.
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