В ближайшие дни в республику вернётся тепло. В выходные дни столбики термометра достигнут 28 градусов. Медики предупреждают в такую погоду нужно быть особенно осторожными.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После прохладного начала июня в республике ожидается постепенное потепление — как раз к предстоящим длинным выходным.

В эту неделю синоптическая ситуация в Татарстане существенно не изменится, поскольку регион останется в тыловой части восточного циклона, центр которого располагается над Уралом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно расти, к выходным ожидается потепление местами до 28 градусов, отметил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь.

Метеорологи прогнозируют кратковременные и локальные осадки. С 9 по 11 июня дожди могут распространяться на большую часть региона, но они будут непродолжительными. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 8 до 14 градусов, максимальные днем от 21 до 27 градусов тепла. Однако обольщаться не стоит: в некоторых местах прогнозируются грозы и град.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Что касается сопутствующих явлений, то, поскольку идут уже летние процессы, то существует вероятность гроз и града. Но всё это очень локально, – отметил спикер.

Трёхдневные теплые выходные станут поводом для выезда за город. В условиях жаркой погоды стоит соблюдать несколько правил, отмечают медики.

По словам врача ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Розы Алимовой, летняя жара - причина тепловых и солнечных ударов, приводящих к обострению хронических (сахарный диабет, гастриты, бронхиты) и сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонический криз, инсульты, инфаркты). Особенно осторожными стоит быть пожилым людям старше 55 лет и маленьким детям до 3 лет.

В жару повышается риск инсультов у жителей пожилого возраста. Потеря сознания, проблемы с речью, онемение конечностей и даже мышц лица говорят об опасности инсульта или начальных его проявлениях.

Такие симптомы, как боль в левой половине груди, которая отдает в руку или спину, тяжесть в сердце, сбой ритма, спазмы и необъяснимый страх, свидетельствуют о возможности сердечного приступа. Самостоятельно пытаться решить проблему не нужно – лучше сразу обратиться к врачу. В качестве неотложной помощи можно положить под язык таблетку нитроглицерина или валидола.

Врач рекомендует людям пожилого возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, строго принимать назначенные медикаменты в дозах и режиме, рекомендуемом лечащим врачом.

Без особой надобности на улицу во время солнечной активности, а именно с 11 до 17 часов дня, лучше не выходить.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Если всё-таки выход на улицу неизбежен, то наденьте просторную светлую одежду из натуральных тканей, не забудьте лёгкий головной убор и, обязательно, бутылочку с негазированной минеральной водой. На улице старайтесь держаться в тени и периодически заходите в магазины или помещения с кондиционерами, – рассказала собеседница.

Эксперт также напоминает о необходимости увеличения суточной дозы потребления жидкости, хотя и с этим нужно быть очень осторожным – особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежедневно рекомендуют выпивать 1,5-2 литра воды. Например, воду с соком лимона, тёплый зелёный чай без сахара, компоты и морсы. Лимонная вода очень хорошо утоляет жажду, а чай из мяты помогает не только успокоить нервы, но и лучше спать жаркой летней ночью.

Лучше отказаться от употребления алкогольных и сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду и даже замедляют обменные процессы в организме. Чтобы избежать обезвоживания организма, желательно отказаться от усиленных занятий спортом.

Особое внимание стоит уделить питанию. Лучше всего делать выбор в пользу легкой пищи: овощей, фруктов, отварной рыбы и курицы, окрошки. Желательно полностью исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда.

Даже будучи дома стоит быть осторожными. В помещении с кондиционером нельзя снижать температуру воздуха ниже 22-23 градусов, чтобы избежать переохлаждения организма.

- Летом почти все простудные заболевания связаны с неправильным использованием кондиционеров и злоупотреблением холодными напитками и мороженым. Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днём их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается, – добавила собеседница.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Особенно внимательно нужно относиться к детям, поскольку их организм гораздо чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды. Если у ребёнка есть такие симптомы, как покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой или судороги, это может свидетельствовать о перегреве. В таком случае нужно снять с ребёнка одежду, уложить его горизонтально, протереть тело влажной салфеткой и поить каждые 5–10 минут прохладной водой, разведённым чаем или слегка кисловатым компотом. В тяжёлых случаях, особенно при потере сознания, незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Взрослым также важно знать симптомы теплового или солнечного удара. Среди них слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота, а в тяжёлых случаях — потеря сознания. Если человек перегрелся, его нужно уложить в прохладном месте, положить на голову холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дайте ему обильное питьё. Если он без сознания, то привести его в чувство можно с помощью нашатырного спирта до приезда бригады скорой помощи.