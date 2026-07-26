Блогерша попросила подписчиков поделиться идеями по поводу совместного проекта.

Автор фото: скриншот видео

Телеведущий Владимир Соловьев предложил блогерше Виктории Боне вместе разработать платформу для обращения россиян к властям. Планируется, что через сервис жители страны смогут рассказывать о своих проблемах, и те будут передаваться представителям региональных и федеральных органов власти. Об этом сообщила Боня, опубликовав в соцсетях скриншот сообщения, которое она получила после совместного эфира с Соловьевым.

По словам телеведущего, его команда уже готова взяться за разработку проекта. Блогерша попросила подписчиков поделиться идеями по поводу того, какой они видят платформу. Пока что сроки запуска и перечень функций остаются неизвестными.

В апреле Боня разместила видеообращение к президенту, в котором выразила недовольство россиян действиями властей. Блогерша высказала мнение, что некоторые важные темы не поднимаются на региональном уровне. В ответ Владимир Соловьев раскритиковал ее и даже предположил, что у Бони может быть иностранное финансирование. Позже ведущий извинился за резкие слова, пошел на примирение и предложил провести совместный эфир.

Ранее мы также рассказывали, что на видео, в котором Боня говорит «от лица народа» отреагировали власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы, поднятые блогершей, резонансными, и поделился, что в Кремле ролик тоже видели.

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