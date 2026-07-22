Образование
22 июля 13:27
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«Вечерняя Казань»

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Прием заявлений в вузы завершится 25 июля

Конкурсные списки появятся 27 июля.

Прием заявлений в вузы завершится 25 июля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Минобрнауки России напомнили, что заявления в вузы абитуриенты могут подавать вплоть до 25 июля. А конкурсные списки на сайтах университетов появятся 27 июля.

Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу — до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно.

Однако дату завершения приема документов на бюджетные места в магистратуру вузы выбирают самостоятельно, но не позже 20 августа. На платной основе — до 20 сентября.

Ранее сообщалось, что сервис для поступления в вуз на портале Госуслуг расширили новыми функциями. Добавлен, в частности, поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих.

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