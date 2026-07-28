Путин определил приоритеты бюджета на следующую трехлетку
Среди них - укрепление обороны.
Россия добьется своих целей в СВО. Наш народ никому и никогда не сломить. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Государственной думы, подчеркнув, что участников СВО поддерживает всё общество, и в стране продолжает развиваться система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции.
Комментируя политику Запада, глава государства отметил, что с 2022 года западные страны ставят мировые рекорды по числу санкций и по их бесполезности, пытаясь подорвать экономику и науку России.
Владимир Путин подчеркнул, что наша страна способна дать отпор всем враждебным шагам. В числе приоритетов бюджета на следующую трёхлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач, поддержку экономики.
Ранее Токаев предложил Путину вернуться к «стамбульской формуле» по Украине. Российский президент подробно рассказал казахстанскому коллеге о ходе СВО.
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