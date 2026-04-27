Минпромторг и Минфин готовят масштабную реформу рынка трансграничной торговли. Покупателей ждет подорожание товаров на маркетплейсах на 20–25%, а иностранным продавцам придется попрощаться с налоговыми льготами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Фискальный перекос

Эпоха «сверхдешевых» заказов из Китая и других стран вне ЕАЭС подходит к концу. Сейчас покупка кроссовок или смартфона напрямую у зарубежного продавца обходится потребителю дешевле не только из-за логистики, но и благодаря «налоговой лазейке». Российский бизнес платит НДС в полном объеме, в то время как трансграничные отправления этим налогом не облагаются.

По словам экономиста Арсения Кулескина, на столе у правительства сегодня лежат три сценария. И каждый имеет свои особенности.

- Первый подход предложил Минпромторг, ведомство планирует введение полноценного НДС в размере 22 процентов уже с 1 января 2027 года. Это самый жесткий вариант, который может привести к мгновенному скачку цен и временному шоку для потребительского спроса. Есть подход Минфина, который хочет постепенное повышение ставки. Начать предлагают с 7 процентов в 2027 году, увеличивая до 14 процентов в 2028-м и достигая целевых 22 процентов только к 2029 году. Это позволит рынку и покупателям адаптироваться к новой реальности. Ну и, наконец, третий сценарий, от Минэкономразвития, который предполагает сохранить льготные ставки для социально значимых товаров (детское питание, одежда, лекарства) от 3 процентов на старте и до 10 процентов в долгосрочной перспективе, — отметил эксперт.

При этом параллельно готовится планомерное снижение порога беспошлинного ввоза. Если в 2026 году он составит 100 евро, то к 2027 году планка может опуститься до 50 евро, а в перспективе нескольких лет — обнулиться вовсе. Это означает, что платить государству придется за каждую посылку, независимо от её стоимости. Эксперты рынка прогнозируют, что конечная стоимость заказов на популярных площадках вроде AliExpress, OZON Global или Wildberries Global вырастет на 20–25 процентов. В эту цифру заложен не только сам налог, но и расходы маркетплейсов на техническое внедрение системы сбора НДС.

- Покупателям, привыкшим искать «самое дешевое предложение» за рубежом, придется либо переплачивать, либо переориентироваться на локальный ассортимент. В выигрыше останутся крупные российские бренды и дистрибьюторы, чьи цены на фоне подорожавшего импорта станут выглядеть более привлекательно, — уточнил Кулескин.

Также ФНС запустит масштабный механизм обмена данными с крупнейшими игроками рынка — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом» и «Мегамаркетом». Вскоре площадки ежемесячно будут «выгружать» налоговикам детальную подноготную каждого селлера: от объемов выручки до суммы агентских вознаграждений. Если раньше инспектору нужно было инициировать проверку, чтобы запросить данные у площадки, то теперь информация течет в базу ФНС самотеком. Скрыть реальный оборот или занизить выручку в декларации стало технически невозможно — система автоматически «подсветит» любое расхождение между отчетом продавца и данными от маркетплейса.

Вдобавок ко всему с 1 сентября 2026 года в России вступит в силу новая инициатива, которая изменит правила работы на рынке электроники. Минпромторг официально утвердил параметры «технологического сбора» — обязательного платежа, который будет взиматься с каждого устройства, будь то импортное или произведенное внутри страны.

Регулятор решил не привязываться к стоимости устройства, выбрав фиксированную ставку. Логика проста: чем сложнее устройство, тем выше взнос. За каждый смартфон импортерам и производителям придется отдать 250 рублей. Ноутбуки обойдутся дороже — 500 рублей за единицу. Минимальные ставки предусмотрены для стационарной связи: от 25 до 100 рублей. При этом правительство установило «потолок»: в будущем сбор не сможет превысить 5 тысяч рублей за один предмет, вне зависимости от его категории.

Официально плательщиками выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят технику в страну или производят её внутри страны. Хотя суммы в 250–500 рублей на фоне стоимости современных флагманов выглядят символическими, эксперты отрасли предупреждают: в бюджетном сегменте, где борьба идет за каждый рубль, это может привести к заметному пересмотру ценников.

Разница подходов

Ozon утверждает, что их платформа является ключевым инструментом для развития российского бизнеса. Более 95 процентов оборота компании приходится на отечественных продавцов, и их успешное развитие остается главной целью маркетплейса.

- Мы считаем разумным введение НДС на товары, продающиеся для российских потребителей через трансграничный канал, и поддерживаем создание единых правил для всей отрасли. При этом, чтобы смягчить последствия для рынка и минимизировать рост цен для конечных потребителей, ключевое значение имеет поэтапное введение налога. Мы поддерживаем такой подход — он поможет адаптироваться всем участникам рынка к новым правилам, — сообщили представители компании.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил, что организация поддерживает идею введения НДС на товары, которые российские потребители покупают через трансграничные каналы.

— Это вопрос справедливой конкуренции: российские предприниматели и платформы уже давно работают в полной налоговой нагрузке. Однако мы считаем принципиально важным вводить такие изменения поэтапно, а не одним резким шагом, чтобы у игроков рынка было время для адаптации к более жестким условиям, — сказал Дурдыев.

Модель трансграничной торговли, по его мнению, существенно отличается от российской. Китайские селлеры, которые доминируют в этом сегменте, поставляют товар напрямую потребителю с доставкой в среднем за две-три недели. Эту опцию выбирают в первую очередь люди с ограниченным доходом — для них даже разница в 1–2 тысячи рублей критична, и они готовы ждать ради более низкой цены. Резкое повышение стоимости ударит именно по этой категории покупателей.

- Если все предложенные меры — повышение НДС до 22 процентов, обнуление порога беспошлинного ввоза и новые требования по маркировке — введут одновременно уже в 2027 году, цены на импортные товары на маркетплейсах вырастут на 22–27 процентов из-за таможенной пошлины и сопутствующих затрат. Каждый дополнительный процент роста цен в этом сегменте ведет к значительному снижению спроса: покупатели просто отказываются от покупок, так как теряют главное преимущество трансграничной торговли — экономию. Не исключено, что объем трансграничной электронной торговли резко сократится. Вместо ожидаемых 100 миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет эффект может быть минимальным или даже отрицательным из-за снижения объемов торговли, — добавил Дурдыев.

Кроме того, по его словам, высока вероятность, что спрос, который сейчас приходится на легальный трансграничный канал, перетечет в «серую зону» — с использованием различных схем обхода новых требований, что только усложнит контроль и снизит прозрачность рынка.

— Позитивный эффект для отечественных производителей и российских торговцев от такого ужесточения, на наш взгляд, будет минимальным и сильно растянутым во времени. Значительного перераспределения спроса в пользу российских товаров ждать не стоит. Что касается влияния на инфляцию — рост цен в этом небольшом сегменте вряд ли даст заметный общероссийский эффект. Но для малообеспеченных семей, которые активно пользуются дешевыми импортными товарами, это будет ощутимо, — считает эксперт.

Отдельно спикер отметил, что вопрос обнуления порога беспошлинного ввоза относится к компетенции Евразийской экономической комиссии. Порог в 200 евро был согласован и утвержден всеми странами Евразийского экономического союза. Любые изменения этого уровня требуют нового консенсуса в рамках ЕАЭС. Игнорирование этого механизма может создать дополнительные сложности внутри союза.

- Что касается требований ФНС, повышение прозрачности на маркетплейсах — естественный шаг, который мы поддерживаем. На практике для добросовестных селлеров, которые, по оценкам самой ФНС, сегодня составляют абсолютное большинство, ключевые изменения будут минимальными: они уже работают в белом поле, платят все необходимые налоги и фиксируют реальную выручку. Поэтому мы не ожидаем роста цен на маркетплейсах после введения новых мер, — сообщил Дурдыев.

Представители компании Wildberries сообщили журналисту «Вечерней Казани», что против резкого повышения НДС на трансграничные товары. Они считают более разумным его поэтапное введение.

— Такой подход позволит участникам рынка адаптироваться к новым условиям, а потребителям — постепенно воспринимать возможный рост цен на отдельные категории товаров. Одновременно это даст продавцам возможность скорректировать свою ценовую и ассортиментную политику с учетом изменения спроса. При этом важно учитывать, что доля трансграничных товаров на платформе остается крайне незначительной, — отметили в компании.

Резкое введение налога, по мнению Wildberries, может также оказать дополнительное давление на смежные отрасли, в частности на логистику и перевозчиков. В целом скачкообразный рост цен способен привести к рыночному дисбалансу, снижению уровня конкуренции и формированию неравных условий для продавцов, что негативно скажется на устойчивости всей отрасли.

«Бизнес не против НДС, но против большого количества экономических мер»

Заместитель генерального директора по экосистемам умных устройств в «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков считает, что одномоментное введение НДС в размере 22 процента может резко поднять цены на импортные товары на маркетплейсах. Это, в свою очередь, снизит трафик и приведет к тому, что часть спроса перейдет в «серые» и C2C-каналы. Однако постепенное повышение ставки до 2029 года смягчит шок и даст рынку время на адаптацию.

— В ближайшие 3–5 лет это укрепит позиции российских продавцов и стимулирует локализацию, но сократит ассортимент зарубежных товаров и повысит средний чек. Технический сбор на электронику в этих условиях станет дополнительным, но уже не главным фактором роста цен. Бизнес опасается ценового шока и падения трафика, поскольку эффект на чувствительные сегменты будет значительным, особенно если реформа совпадет с ослаблением рубля или другими подорожаниями импорта. С политико-экономической точки зрения предложение предпринимателей выглядит разумным компромиссом. Оно не отвергает саму идею выравнивания налоговой нагрузки, а спорит лишь о её направлении, — уточнил Вьюков.

Бизнес, по его мнению, не против НДС, но против его единовременного введения. В этом случае налог платят и бизнес, и покупатель сразу и в большом объеме. Выгоду получают только офлайн-компании и те, кто работает неофициально.

— Как правило, покупатели выбирают иностранные товары из-за более низкой цены, это в целом корректно для почти всех массовых категорий – электроника, одежда, детские товары, мелкий бытовой ассортимент. Если реформу реализуют по мягкому сценарию, базовый прогноз такой: «китайские» и иные иностранные селлеры потеряют часть доходов и долю рынка, российские продавцы и офлайн-торговля – прибавят, а покупатель столкнется с меньшим выбором и более высоким средним чеком, но более «честной» конкуренцией, — добавил спикер.

По словам источника издания, являющегося крупной торговой сетью, сбор целесообразно взимать после продажи товаров, уже введенных в оборот. Это позволит рынку сэкономить десятки миллиардов рублей, не замораживая средства на период оборота.

— На наш взгляд, в текущих экономических условиях государство не должно быть заинтересовано в фактическом удвоении нагрузки на плательщиков, среди которых есть и российские производители: помимо самого сбора бизнес вынужден нести дополнительные расходы на обслуживание оборотного заемного капитала. И, конечно, трансграничные продажи смартфонов, ноутбуков и планшетов обязательно должны подпадать под техсбор. В противном случае иностранные производители и импортеры получат необоснованные законные преимущества, которые будут созданы благодаря решению правительства России, — отметил источник.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов сообщил «Вечерней Казани», что они участвовали в совещании Минпромторга, где обсуждался технический сбор для электроники. Предложенные тарифы кажутся им завышенными. В некоторых случаях они достигают около 1 процента от розничной цены устройств, что становится серьезной нагрузкой, особенно на фоне сокращения рынка гаджетов.

— Полагаем, что, например, для ноутбуков приемлемой была бы ставка не выше 250 рублей. Относительно порядка уплаты отмечаем, что в случае введения сбора крайне важно изменить подход с «до введения в оборот» на «после введения в оборот». Такой принцип позволит снизить риски на таможне, а также обеспечит более прозрачное определение фактического объема товаров как для государства, так и для бизнеса, исключив необходимость пересчетов, возвратов и иных корректировок. Дополнительно это приведет к снижению административной и финансовой нагрузки. Обязательная маркировка товаров, подпадающих под сбор, может служить гарантией его уплаты. В целом считаем, что текущий момент крайне неблагоприятен для введения нового парафискального платежа, — сказал Гуськов.

Он отметил, что с этого года на рынке электроники, помимо повышения ставки НДС, уже началось внедрение обязательной маркировки. С 1 июня вводится Система предупреждения оплаты товаров (СПОТ), что потребует значительных административных и операционных ресурсов от компаний. В связи с этим предлагается перенести введение технического сбора на год — до 1 сентября 2027 года. Кроме того, сохраняются риски технических сбоев на этапе запуска маркировки, что увеличит нагрузку на импортеров и производителей.

Говоря о введении НДС на трансграничные покупки, Гуськов отметил, что это нужно сделать как можно скорее. Так удастся создать равные условия для конкуренции между российскими и зарубежными компаниями.