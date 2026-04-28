Как ФНС следит за майнерами «крипты» в Татарстане
Всего 28 местных жителей заработали пять миллионов на биткоине. Наша редакция решила разобраться, обходят ли налоги стороной таких предпринимателей и как ведется контроль над их доходами.
Добытчики цифровой валюты, как оказалось, обязаны платить отчисления на ряду с обычными жителями республики. Как рассказали «Вечерней Казани» в УФНС России по Татарстану, «крипта» — это имущество, и связанный с ней доход в налоговой считают натуральным. Поэтому такие энтузиасты платят отчисления как и все физлица по прогрессивной ставке ставке от 13 до 20 процентов, а стоимость валюты определяется по рынку исходя из даты ее получения.
Однако и криптоналогоплательщикам можно немного облегчить жизнь и сэкономить. В ФНС рассказали, что размер дохода в декларации можно уменьшить, взяв во внимание затраты на покупку вещей, электроэнергию, обслуживание, охлаждение, содержание оборудования, перевозки, аренду, связь, видеонаблюдение, ремонт и амортизацию устройств.
«При продаже цифровой валюты физическое лицо также может уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этой валюты», — рассказали нашей редакции в ведомстве.
Естественно, исчислять и уплачивать НДФЛ во всех случаях майнерам необходимо самостоятельно в обычном порядке. Декларацию также следует подавать по форме 3-НДФЛ, в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Информация о добытчиках поступает из уполномоченной инспекции.
Благодаря всей собранной информации выяснилось, что за 2025 год всего 28 майнеров-физлиц в республике заработали 5,1 миллиона рублей. А вот ИП явно еще не разобрались в этой отрасли — их доход от добычи составил всего 37,8 рубля.
Сомнительные операции отслеживаются с помощью информации от Росфинмониторинга. После поступления сигнала ФНС находит нерадивого налогоплательщика и стимулирует его к декларированию доходов.
«Кроме того, информация о предоставлении отчетности по полученной в результате майнинга цифровой валюте и расчете налоговой базы по операциям с цифровой валютой размещена на промостранице МайнингРеестр ФНС России», — подытожили в налоговой.
Напомним, что с 1 июля 2026 года российский крипторынок переходит в «белую» зону. Согласно новому законопроекту, цифровая валюта фактически приравнивается к доллару, что влечет за собой суровый контроль над операциями.
