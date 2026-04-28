В первом квартале этого года группа ВТБ продемонстрировала устойчивое расширение чистой процентной маржи до 2,5%, что привело к росту чистых процентных доходов в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Чистая прибыль составила 132,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал Дмитрий Пьянов, первый зампрезидента – председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ.

В течение квартала банк реализовывал кредитный маневр – рост корпоративного кредитного портфеля на фоне снижения объема кредитов физическим лицам, а также усиление фокуса на транзакционной модели в розничном бизнесе, что вернуло розничный сегмент к операционной прибыльности, а также позволило оптимизировать потребление капитала. Дополнительными факторами, оказавшими поддержку достаточности капитала, стали успешно проведенная крупнейшая сделка по секьюритизации – продажа портфеля потребительских кредитов, а также вступившее в силу регулирование Банка России по применению поэтапного вычета НМА в целях расчета величины собственных средств, рассказал Пьянов.

По итогам первого квартала 2026 года группа ВТБ заработала 132,6 миллиарда рублей, чистая прибыль уменьшилась год к году на 6,2%, возврат на капитал Группы по итогам первого квартала 2026 года составил 19,2% (по сравнению с 20,9% в первом квартале 2025 года).

Чистые процентные доходы выросли на 274,1% год к году - до 196,8 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа в первом квартале 2026 года составила 2,5% по сравнению с 0,7% в первом квартале и 2,0% в четвертом квартале 2025 года.

Чистые комиссионные доходы составили 80,1 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2026 года, рост составил 10,2% год к году в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов составили 56,8 миллиарда рублей, сократившись на 1,7% год к году. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 151,1% (149,1% на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 142,3 миллиарда рублей (+20,3%). Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 38,6% за первый квартал 2026 года (33,0% за первый квартал 2025 года).

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 апреля 2026 года норматив Н20.0 (общий) увеличился до 10,7% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 10,00%) с 9,8% на 1 января 2026 года. Норматив Н20.1 (базовый) увеличился до 7,3% на 1 апреля 2026 года (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,50%) с 6,3% на 1 января 2026 года. Норматив Н20.2 (основной) на 1 апреля 2026 года достиг 8,8% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,00%) по сравнению с 7,7% на 1 января 2026 года.