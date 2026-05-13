В Госдуме хотят усилить контроль за уменьшением веса шоколада
Предлагается ввести специальную маркировку.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку при снижении веса шоколада. Таким образом планируется контролировать уменьшение объема товаров при сохранении прежних цены и упаковки. Предложение направлено главе ФАС Максиму Шаскольскому, пишет ТАСС.
С полок исчезли плитки весом в сто грамм. Многие производители уменьшили вес до 80-90 грамм, а в некоторых случаях и до 70 грамм. При этом цена и упаковка сохранились. Еще в феврале Чернышов предлагал ФАС принять превентивные меры против шринкфляции на фоне роста цен на какао-бобы. Его опасения подтвердились. Поэтому депутат просит повторно рассмотреть предложение.
Парламентарий отмечает, проблема шринкфляции касается не только шоколада: «худеют» молочные продукты, крупы, бытовые товары, а упаковка остается прежней, хотя по факту покупатели лишаются 10-20 процентов продукта.
Ранее сообщалось, что шоколад в России стал «легковесным». Стограммовая плитка «усохла» до рекордных 73 грамм. Хотя мировые цены на какао-бобы в 2026 году начали снижение, до российских магазинов этот тренд еще не дошел. Поэтому производители вместо повышения стоимости товаров просто делают их меньше по объему.
