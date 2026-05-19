Общество
19 мая 11:42
Автор материала:
Не указано
Мария Пояркова

Журналист

На «КазаньФоруме» министры культуры из 13 стран сами готовили национальные блюда

В новой культурной столице исламского мира прошло несколько ключевых мероприятий для развития сотрудничества в отрасли.

На «КазаньФоруме» министры культуры из 13 стран сами готовили национальные блюда

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центр уникального мастерства в Казани принял 38 тысяч гостей и провел 434 мастер-класса за время экономического форума. Все прибывшие на «КазаньФорум» 13 министров культуры и представители зарубежных ведомств посетили эту площадку и приготовили национальное блюдо. Именно в рамках визита в этот центр была достигнута договоренность о направлении зарубежных мастеров в Татарстан для обучения, рассказала Юлия Адгамова, первый заместитель министра культуры Татарстана.

Центральным событием деловой программы стал II съезд министров культуры стран исламского мира, который традиционно прошел в Казанской ратуше. Главной темоя являлась встреча «Искусство диалога: роль России и стран исламского мира в сохранении мировой культуры». С приветственным словом к участникам обратились Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, министр культуры России Ольга Любимова и раис Татарстана Рустам Минниханов.

В съезде приняли участие порядка 200 человек из 29 стран — 13 министров культуры, девять представителей ведомств и семь уполномоченных послов.

— Каждый выступающий подчеркивал важность в этом вопросе именно культуры, потому что у нас общие корни, которые нас объединяют. И в этом наше единство и сила, — пояснила Адгамова.

Также была проведена XV сессия генеральной конференции ИСЕСКО, в которой приняли участие 10 министров образования из Египта, Йемена, Ливии, Мальдив и других стран, а также три замминистра из Казахстана, Омана и Узбекистана.

Ранее мы писали, что «КазаньФорум» принес России договоренности про франчайзингу с Саудовской Аравией, которая прибыла в составе большой делегации. Бизнес будет открываться в двухстороннем порядке между странами. Как отметила глава АИР Талия Минуллина, успешно проведенный форум промышленных палат объединил 18 стран.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.