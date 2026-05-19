В новой культурной столице исламского мира прошло несколько ключевых мероприятий для развития сотрудничества в отрасли.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центр уникального мастерства в Казани принял 38 тысяч гостей и провел 434 мастер-класса за время экономического форума. Все прибывшие на «КазаньФорум» 13 министров культуры и представители зарубежных ведомств посетили эту площадку и приготовили национальное блюдо. Именно в рамках визита в этот центр была достигнута договоренность о направлении зарубежных мастеров в Татарстан для обучения, рассказала Юлия Адгамова, первый заместитель министра культуры Татарстана.

Центральным событием деловой программы стал II съезд министров культуры стран исламского мира, который традиционно прошел в Казанской ратуше. Главной темоя являлась встреча «Искусство диалога: роль России и стран исламского мира в сохранении мировой культуры». С приветственным словом к участникам обратились Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, министр культуры России Ольга Любимова и раис Татарстана Рустам Минниханов.

В съезде приняли участие порядка 200 человек из 29 стран — 13 министров культуры, девять представителей ведомств и семь уполномоченных послов.

— Каждый выступающий подчеркивал важность в этом вопросе именно культуры, потому что у нас общие корни, которые нас объединяют. И в этом наше единство и сила, — пояснила Адгамова.

Также была проведена XV сессия генеральной конференции ИСЕСКО, в которой приняли участие 10 министров образования из Египта, Йемена, Ливии, Мальдив и других стран, а также три замминистра из Казахстана, Омана и Узбекистана.

Ранее мы писали, что «КазаньФорум» принес России договоренности про франчайзингу с Саудовской Аравией, которая прибыла в составе большой делегации. Бизнес будет открываться в двухстороннем порядке между странами. Как отметила глава АИР Талия Минуллина, успешно проведенный форум промышленных палат объединил 18 стран.

