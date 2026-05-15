15 мая 20:14
Эндоскопический кабинет в «АМ Медика» Казани закрыли из-за нарушений

У пациента выявили инфекционное заболевание.

Автор фото: Управление Роспотребнадзора по Татарстану

Автор фото: Управление Роспотребнадзора по Татарстану

У одного из пациентов ООО «МЦ «Азбука здоровья» («АМ Медика»), который расположен на Пушкина, 1/55, обнаружили инфекционное заболевание. После этого с проверкой нагрянул Роспотребнадзор.

Инспекторы выявили многочисленные нарушения обязательных требований. В частности, в центре не соблюдались кратность и методика обработки эндоскопов, отсутствовали плановый и внеплановый бактериологический контроль. Многократно использовались одноразовые расходные материалы, были нарушены условий хранения медицинских изделий и лекарств. Работал недостаточно квалифицированный персонал, а также не соблюдался график профилактических прививок.

На ООО «МЦ Азбука здоровья» составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности эндоскопического кабинета. Суд запретил деятельность центра на 40 суток.

Ранее сообщалось, что кафе «Донер Хаус» в Арске закрыли. В роллах нашли кишечную палочку. В заведении выявили антисанитарию.

