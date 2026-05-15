СВР заявила о скупке СБУ российских патриотических telegram-каналов
В дальнейшем планируется подменять контент приобретенных площадок, используя их для дискредитации.
Служба безопасности Украины с конца апреля пытается массово скупить российские военные и патриотические telegram-каналы, чтобы подменить их информационное наполнение. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Рассылка предложений о приобретении каналов идет со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени лидеров общественного мнения. По данным службы, СБУ таким образом хочет провести работу по расшатыванию ситуации в стране.
Эти действия являются по сути мошенническими, и в СВР считают, что купленные площадки хотят использовать для распространения дезинформации и дискредитации руководства и армии России. «Покупатели» рассчитывают втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб интересам России, заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подростков за продажу ВСУ панорам города. Снимки с высоток использовали для атаки беспилотника.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Активно идет нерест карася и леща.
Пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.
Чеки приходят с адресов маркетплейсов.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.