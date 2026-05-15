В дальнейшем планируется подменять контент приобретенных площадок, используя их для дискредитации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Служба безопасности Украины с конца апреля пытается массово скупить российские военные и патриотические telegram-каналы, чтобы подменить их информационное наполнение. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Рассылка предложений о приобретении каналов идет со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени лидеров общественного мнения. По данным службы, СБУ таким образом хочет провести работу по расшатыванию ситуации в стране.

Эти действия являются по сути мошенническими, и в СВР считают, что купленные площадки хотят использовать для распространения дезинформации и дискредитации руководства и армии России. «Покупатели» рассчитывают втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб интересам России, заявили в ведомстве.

