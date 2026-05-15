Происшествия
15 мая 17:16
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

СВР заявила о скупке СБУ российских патриотических telegram-каналов

В дальнейшем планируется подменять контент приобретенных площадок, используя их для дискредитации.

СВР заявила о скупке СБУ российских патриотических telegram-каналов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Служба безопасности Украины с конца апреля пытается массово скупить российские военные и патриотические telegram-каналы, чтобы подменить их информационное наполнение. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Рассылка предложений о приобретении каналов идет со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени лидеров общественного мнения. По данным службы, СБУ таким образом хочет провести работу по расшатыванию ситуации в стране.

Эти действия являются по сути мошенническими, и в СВР считают, что купленные площадки хотят использовать для распространения дезинформации и дискредитации руководства и армии России. «Покупатели» рассчитывают втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб интересам России, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подростков за продажу ВСУ панорам города. Снимки с высоток использовали для атаки беспилотника.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

прокуратура РТ
В ДТП на М-12 в Татарстане погибла девушка

Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мошенники освоили новую схему обмана с поддельными чеками о покупках

Чеки приходят с адресов маркетплейсов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.