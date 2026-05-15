Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца.

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Семилетнюю девочку, на которую напал мужчина в Подмосковье, спасли родители. Они прибежали на место преступления и спугнули его. Хотя напавший успел нанести не менее трех ударов ножом ребенку по голове, пишет Baza. Школьницу уже выписали из больницы, она будет проходить лечение амбулаторно.

21-летнего мужчину задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие полагает, что мысль убить ранее незнакомую девочку у преступника пришла внезапно.

Напомним, мужчина напал на сестер, пока те шли в магазин. Нападение произошло сзади. Старшая сестра упала в кювет и начала звать на помощь, а младшую он изрезал ножом по лицу и убежал.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.