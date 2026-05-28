28 мая 14:39
Стала известна причина столкновения двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани

Все началось с водителя Suzuki, который решил неожиданно снизить скорость.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столкновение двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани случилось из-за водителя Suzuki, который во время движения в потоке неожиданно начал снижать скорость. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

После того как водитель легкового авто снизил скорость, водитель следовавшего за ним маршрутного автобуса «Нефаз» № 36 не успел среагировать и по касательной задел его. После автобус столкнулся со вторым пассажирским транспортом — автобусом № 46. Оба автобуса обслуживаются муниципальным унитарным предприятием «ПАТП-2».

Напомним, в аварии пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Казани также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

