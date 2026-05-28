Бастрыкину доложат о столкновении двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани
Поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
О расследовании уголовного дела по факту столкновения двух пассажирских автобусов на Горьковском шоссе в Казани доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, столкновение случилось из-за водителя Suzuki, который во время движения в потоке неожиданно начал снижать скорость. Из-за этого водитель следовавшего за ним маршрутного автобуса «Нефаз» № 36 не успел среагировать и по касательной задел его. После автобус столкнулся со вторым пассажирским транспортом — автобусом № 46. В аварии пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка.
Руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Казани также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.