Поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

О расследовании уголовного дела по факту столкновения двух пассажирских автобусов на Горьковском шоссе в Казани доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, столкновение случилось из-за водителя Suzuki, который во время движения в потоке неожиданно начал снижать скорость. Из-за этого водитель следовавшего за ним маршрутного автобуса «Нефаз» № 36 не успел среагировать и по касательной задел его. После автобус столкнулся со вторым пассажирским транспортом — автобусом № 46. В аварии пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Казани также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

