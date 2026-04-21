Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники, зная ИНН человека, смогут использовать его для построения более убедительной легенды, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин. Его слова передает RT.

Опаснее всего, если данные об ИНН попадают к аферистам вместе с серией и номером паспорта, номером телефона, СНИЛС. После этого мошенники звонят жертве якобы из налоговой, банка или МФЦ и говорят, что нужно срочно «проверить сведения», «исправить ошибку» или «защитить аккаунт». Так как пострадавшему называют реальные данные, то мошенник быстрее втирается в доверие. Уже после у жертвы пытаются выманить коды, пароли или другие персональные сведения.

Если данные об ИНН уже получили мошенники, то лучше всего проверить кредитную историю, чтобы убедиться, что на вас не оформили заём. Если кредит уже был оформлен или получен доступ к аккаунтам, то необходимо обратиться в банк и параллельно подать заявление в полицию, советует сенатор.

Ранее сообщалось, что перед тем, как украсть деньги с банковской карты, аферисты сначала пытаются узнать, сколько там денег. Они просят указать актуальный баланс банковской карты «перед началом сделки», а ложные сведения якобы приведут к блокировке банковской карты.

