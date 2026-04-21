21 апреля 14:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Что могут сделать мошенники, если получат ИНН жертвы

Аферисты могут использовать полученные данные для построения более убедительной легенды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники, зная ИНН человека, смогут использовать его для построения более убедительной легенды, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин. Его слова передает RT.

Опаснее всего, если данные об ИНН попадают к аферистам вместе с серией и номером паспорта, номером телефона, СНИЛС. После этого мошенники звонят жертве якобы из налоговой, банка или МФЦ и говорят, что нужно срочно «проверить сведения», «исправить ошибку» или «защитить аккаунт». Так как пострадавшему называют реальные данные, то мошенник быстрее втирается в доверие. Уже после у жертвы пытаются выманить коды, пароли или другие персональные сведения.

Если данные об ИНН уже получили мошенники, то лучше всего проверить кредитную историю, чтобы убедиться, что на вас не оформили заём. Если кредит уже был оформлен или получен доступ к аккаунтам, то необходимо обратиться в банк и параллельно подать заявление в полицию, советует сенатор.

Ранее сообщалось, что перед тем, как украсть деньги с банковской карты, аферисты сначала пытаются узнать, сколько там денег. Они просят указать актуальный баланс банковской карты «перед началом сделки», а ложные сведения якобы приведут к блокировке банковской карты.

Популярное
источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
