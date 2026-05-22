Автор фото: МЧС России

В Луганской Народной Республике в результате удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске пострадали 35 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

При этом в Минздраве по количеству пострадавших имеются другие данные. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, были госпитализированы восемь пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии. Еще 29 пострадавшим помощь оказали амбулаторно, отмечает «Интерфакс».

Всего, по словам Пасечника, в момент удара в зданиях находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Есть минимум один погибший.

Напомним, ранее сообщалось, что при ударе беспилотника по тепловозу в Брянской области погибли три человека. Все погибшие — работники РЖД.

