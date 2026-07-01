Общество
1 июля 16:19
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«Вечерняя Казань»

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Новый метод обнаружения метаболического синдрома при ожирении создали в России

Результаты можно будет использовать при разработке портативных диагностических приборов.

Новый метод обнаружения метаболического синдрома при ожирении создали в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Сеченовском университете разработали метод ранней диагностики метаболического синдрома при ожирении по выдыхаемому воздуху. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает РИА Новости.

Напомним, метаболический синдром включает в себя ряд нарушений: инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, дислипидемию и артериальную гипертензию. Он является значимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование нового метода можно будет использовать при разработке портативных диагностических приборов, уточнили в вузе.

Ранее сообщалось, что татарстанцы одними из первых получат результаты медицинских анализов в «Максе». Новая возможность избавляет пациентов от необходимости снова посещать врача — файл с защищенной выпиской автоматически придет в мессенджер.

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