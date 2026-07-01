Деньги можно получить спустя шесть месяцев после внесения годового взноса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самозанятые в России уже в августе смогут получить первые выплаты по больничному. Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе этого года, напомнили в Соцфонде.

Речь идет об участниках, которые сделали первый взнос в феврале. По итогам июля у них появится право на получение больничного. Право на получение выплаты появляется спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов.

Принять участие в программе могут работающие на себя россияне, которые выплачивают налог на профессиональный доход. Для этого необходимо подать заявление в Соцфонд и делать взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Размер выплат определяется выбранной страховой суммой: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Влияет продолжительность страхового стажа и периода участия в эксперименте.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в России выросло за год более чем на четверть. Всего такой налоговый режим выбрали 15,4 миллиона человек.

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