Люди проводят за просмотром маркетплейсов в среднем 19 минут в день.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Половина казанцев занимается дримскроллингом (бесцельный просмотр товаров, красивых интерьеров или вариантов путешествий в интернете без намерения сделать покупку) ежедневно. Из них 29 процентов делают это по несколько раз в день. Чаще всего это женщины (37 процентов) и молодежь от 18 до 24 лет (39 процентов). Также 39 процентов заходят на шопинг-платформы хотя бы раз в неделю, выяснили аналитики «Авито».

Большинство казанцев (74 процента) просматривают маркетплейсы около 20 минут в день. 13 процентов уделяют этому занятию до 30 минут, а 12 процентов — от получаса до часа. В среднем время скроллинга — 19 минут в день.

При этом почти четверть опрошенных (23 процента) листают платформы во время перерывов в течение всего дня, а 19 процентов — перед сном, 13 процентов — во время приемов пищи.

Чаще всего жители Казани скроллят ленту с товарами, чтобы найти конкретную вещь среди множества предложений (44 процента). Еще 23 процента просто ищут идеи и вдохновение для будущих покупок. У женщин самые популярные разделы — одежда и обувь (67 процентов), товары для дома (60 процентов), косметика и парфюмерия (35 процентов). А у мужчин — электроника (56 процентов), коллекционные и необычные вещи (17 процентов) и готовый бизнес или франшизы (6 процентов).

При этом 80 процентов признаются, что могут сделать спонтанную покупку, если во время скроллинга ленты случайно попалась понравившаяся вещь, хоть ее приобретение и не входило в планы. На это они готовы потратить примерно 3700 рублей.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы в России начнут штрафовать за ценовое давление на продавцов. Участникам рынка можно будет не бояться ухудшения рейтинга из-за отказа предоставлять скидку на товары за свой счет.

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