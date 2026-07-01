В Казань наконец-то придет жара
Температура поднимется до 30 градусов.
Воздух значительно прогреется в ряде регионов, в частности в Центральной России, Поволжье и на юге. А в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — температура достигнет 32—34 градусов. Об этом рассказали в «Яндексе», пишет РИА Новости.
Погода уже начала улучшаться. Жара установится до пятницы. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28—30 градусов. Дополнительное усиление даст эффект городского острова тепла — это явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности. Поэтому фактические температуры могут оказаться даже выше.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары Франция побила рекорд по смертям прошлого года. Большинство умерших — люди старше 65 лет. Средняя температура в стране достигает 30 градусов.
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