Большинство умерших - люди старше 65 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 24 по 28 июня во Франции зафиксировали на одну тысячу больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года. В стране царит аномальная жара, которую могут пережить не все. Большинство умерших - люди старше 65 лет. А самая большая смертность наблюдается в регионе Иль-де-Франс - на него приходится около 40 процентов смертей, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Жара продолжается во Франции с 17 июня. Средняя температура достигает 30 градусов. Из-за этого в стране приостановили работу и изменили расписание почти десять тысяч учебных заведений, было ограничено движение железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо принесет жару и сбои в погоде. Нынешнее явление может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

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