Общество
7 июля 10:48
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

За отсутствие рабочих мест для ветеранов СВО в Татарстане намерены ввести штрафы

Для должностных лиц наказание составит до 30 тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч рублей.

За отсутствие рабочих мест для ветеранов СВО в Татарстане намерены ввести штрафы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике за нарушение квоты на рабочие места для участников Специальной военной операции планируют установить административную ответственность. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет Татарстана.

Над инициативой задумались в связи с вступлением в силу регионального закона «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции». Согласно нему, работодатели со штабом более 200 человек обязаны выделять один процент рабочих мест для ветеранов СВО.

Для должностных лиц наказание составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с начала этого года по вопросам трудоустройства в кадровые центры Казани обратились 70 участников СВО. Рабочее место получил уже 41 из них.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.