Для должностных лиц наказание составит до 30 тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике за нарушение квоты на рабочие места для участников Специальной военной операции планируют установить административную ответственность. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет Татарстана.

Над инициативой задумались в связи с вступлением в силу регионального закона «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции». Согласно нему, работодатели со штабом более 200 человек обязаны выделять один процент рабочих мест для ветеранов СВО.

Для должностных лиц наказание составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с начала этого года по вопросам трудоустройства в кадровые центры Казани обратились 70 участников СВО. Рабочее место получил уже 41 из них.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.