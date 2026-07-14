Общество
14 июля 19:32
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«Вечерняя Казань»

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Работодатели Татарстана стали чаще искать плиточников и монтажников

Заметен рост на рынке услуг в категориях сантехники и электрики.

Работодатели Татарстана стали чаще искать плиточников и монтажников

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне 2026 года в Татарстане заметно вырос спрос на представителей рабочих профессий. В частности, работодатели стали на 86 процентов чае искать плиточников на 31 процент — монтажников. Об этом говорится в исследовании Авито Услуг и Авито Работы.

Спрос на услуги электриков вырос на 27 процентов. Люди ищут специалистов для установки слаботочных систем (+50 процентов), установки систем «умный дом» (+53 процента), замены розеток (+44 процента) и диагностики проводки (+39 процентов). А предложений стало на шесть процентов больше.

Также на 29 процентов стали чаще искать сантехников: интерес к диагностике вырос на 63 процента, к монтажу водоснабжения «под ключ» — на 44 процента, а к установке смесителя — на 37 процентов. А число предложений от мастеров возросло на пять процентов.

В топ попали и сварщики — спрос вырос на девять процентов. В числе востребованных услуг резка и гибка металла на заказ (+32 процента), сварка мангалов, грилей и печей для шашлыков на заказ (+ 28 процентов).

У татарстанских работодателей тоже вырос спрос на специалистов. Наиболее заметный рост числа вакансий зафиксирован для отделочников — на 107 процентов, а средний предлагаемый доход составил 117 237 рублей в месяц. Электрогазосварщиков искали на 74 процента чаще, у них средний заработок составил 113 848 рублей. Интерес к малярам увеличился на 61 процент, средний доход - 114 339 рублей.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, рост спроса во многом связан с сезонным увеличением объемов строительных, ремонтных и инфраструктурных работ. Работодатели тоже активнее ищут специалистов, чтобы успеть сдать проекты в высокий сезон.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает работников сферы производства и услуг. Уровень безработицы в городе на сегодня всего 0,25 процента.

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