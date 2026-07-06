Неадекват кричал, показывал неприличные жесты и целился в кабину водителя.

Автор фото: соцсети

В Казани на остановке Братьев Касимовых произошёл инцидент. Неизвестный мужчина в приступе ярости прямо у трамвайных путей что-то выкрикивал, размахивал руками, показывал неприличные жесты и бросал камни в трамвай. Причём целился, судя по видео, в том числе и в кабину вагоновожатого.

Запись с места событий уже разошлась по соцсетям. Что именно вывело мужчину из себя, пока не ясно. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что за рецидив с избиением фельдшеров казанцу грозит тюремный срок. Прокуратура запросила наказание для ранее судимого Алексея Теленкова, издевавшегося над сотрудниками скорой помощи: мужчина запер двух женщин-фельдшеров у себя в квартире и избил одну из них. Это уже второй такой случай.

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