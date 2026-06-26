Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении
Компании должны устранить нарушения.
Рыбную продукцию из Армении больше не будут ввозить в Россию. Государство временно приостановило сертификацию товаров еще двух предприятий республики, сообщили в Россельхознадзоре.
Меры будут действовать до тех пр, пока компании не устранят выявленные нарушения. Если раньше продукцию могли экспортировать ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», то теперь запрет действует на все организации.
Сейчас российская сторона продолжает работу с коллегами из Армении для обеспечения безопасности продукции, экспортируемой в Россию.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз из Армении подкарантинной продукции. Все из-за того, что в июне этого года зафиксировали три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.
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