Экономика
26 июня 12:14
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«Вечерняя Казань»

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Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении

Компании должны устранить нарушения.

Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении

Автор фото: kzn.ru

Рыбную продукцию из Армении больше не будут ввозить в Россию. Государство временно приостановило сертификацию товаров еще двух предприятий республики, сообщили в Россельхознадзоре.

Меры будут действовать до тех пр, пока компании не устранят выявленные нарушения. Если раньше продукцию могли экспортировать ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», то теперь запрет действует на все организации.

Сейчас российская сторона продолжает работу с коллегами из Армении для обеспечения безопасности продукции, экспортируемой в Россию.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз из Армении подкарантинной продукции. Все из-за того, что в июне этого года зафиксировали три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.

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