Экономика
12 марта 10:57
Автор материала:Мария Пояркова

Татарстан занял 5-е место по числу банкротов по России

Ежегодный прирост по заявлениям о несостоятельности составил 29 процентов, или 12 тысяч человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По стране республика заняла пятое место по количеству процедур банкротства. Об этом заявил замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.

Помимо этого, 19 место республика заняла по числу внесудебных банкротов. Как объяснил спикер, внесудебное банкротство — относительно новый механизм, использующийся всего пять лет. Жители могут бесплатно обратиться в МФЦ при наличии долга меньше чем в один миллион рублей. Важное условие — оконченное исполнительное производство, то есть больше нет имущества для взыскания.

За год в республике количество заявлений о банкротстве составило 29 процентов или 12 тысяч человек. Боровков объяснил рост неверным представлением о статусе несостоятельности. Также он отметил, что этот механизм обеспечивает прирост с момента с начала применения его в постсоветском пространстве, то есть с 1992 года. Тогда закон о несостоятельности имел объем «12-листовой тетрадки», а в 2002 году его усовершенствовали до более современного варианта.

Ранее Боровков попросил татарстанцев не руководствоваться примерами соседей, которые от долгов освободились и на хорошей машине ездят. Это тупиковый путь, напутствовал замминистра.

