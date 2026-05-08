В честь 9 Мая на казанских домофонах запустят мелодию «День Победы»
Акция охватит почти 20 тысяч подъездов.
В Казани и других городах Татарстана запустят мелодию песни «День Победы» на домофонах. Акция охватит более 19 тысяч подъездов жилых домов. При наборе номера на панели или открытии двери ключом вместо стандартных сигналов зазвучит мелодия, сообщили в мэрии Казани.
В числе городов, в которых пройдет акция, помимо Казани: Набережные Челны, Иннополис, Бугульма, Елабуга, Альметьевск, Нижнекамск и другие.
Ранее сообщалось, что на телебашне Казани включат спецподсветку в честь 9 Мая. На фасаде Останкинской телебашни покажут ролик в цветах триколора и георгиевской ленты.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».