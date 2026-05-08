8 мая 18:06
В честь 9 Мая на казанских домофонах запустят мелодию «День Победы»

Акция охватит почти 20 тысяч подъездов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани и других городах Татарстана запустят мелодию песни «День Победы» на домофонах. Акция охватит более 19 тысяч подъездов жилых домов. При наборе номера на панели или открытии двери ключом вместо стандартных сигналов зазвучит мелодия, сообщили в мэрии Казани.

В числе городов, в которых пройдет акция, помимо Казани: Набережные Челны, Иннополис, Бугульма, Елабуга, Альметьевск, Нижнекамск и другие.

Ранее сообщалось, что на телебашне Казани включат спецподсветку в честь 9 Мая. На фасаде Останкинской телебашни покажут ролик в цветах триколора и георгиевской ленты.

