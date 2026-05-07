Городская среда
7 мая 05:09
«Вечерняя Казань»

В Казани начат прием заявок на участие в фестивале «Күрше»

Победители получат до 1 миллиона рублей на организацию дворового праздника.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани начался прием заявок на участие в летнем сезоне народного фестиваля «Күрше», победители которого получат финансирование - до 1 миллиона рублей на организацию собственного праздника или мероприятия в общественном пространстве города или района.  

Прием заявок ведется до 24 мая включительно на сайте организатора. Заявки принимаются по двум направлениям: основной конкурс «Күрше» и специальный проект «Мирас». Фестиваль пройдет 22 июня, а финал - 13 сентября, проинформировали в городском управлении культуры.  

Для участия в фестивале  приглашаются муниципальные учреждения, ТСЖ, ТОС, управляющие организации, ИП, самозанятые и некоммерческие организации. Местом проведения праздников победители могут выбрать дворы, парки, скверы, бульвары и набережные по всему Татарстану.  

Экспертный отбор заявок пройдет с 25 мая по 7 июня, победители станут известны 8 июня, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мы писали, что в общественных пространствах Казани открылись летние сервисы. Смотровую площадку центра семьи «Казан» посетили более 3,2 тысячи человек.

