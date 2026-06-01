С июня пляжи открыты для горожан. Власти призывают казанцев выбирать для отдыха только те места, где дежурят спасатели и разрешено купание. Собрали все рекомендации МЧС, и разобрали, почему в этом году открыто всего пять городских пляжей.

Безопасность на воде и борьба с гидроциклами

С 1 июня дня в татарстанской столице официально стартовал летний купальный сезон. Городские службы провели масштабную инженерную и экологическую подготовку прибрежных зон: дно и береговые линии очищены от мусора, проведено водолазное обследование, выполнен косметический ремонт инфраструктуры. Замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Татарстану Денис Мокеев сообщил об инвестициях в инфраструктуру.

- С 2018 года количество мест отдыха у воды в республике увеличилось вдвое. Средства на их создание, содержание и благоустройство выделяются ежегодно. В этом году сумма финансирования превысила 105 миллионов рублей, - сказал Мокеев.

Начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин утвердил список безопасных зон. В него вошли пять муниципальных пляжей и пять организованных мест отдыха у воды, среди которых: пляж «Локомотив», пляж «Нижнее Заречье», озеро Глубокое, озеро Комсомольское, Большое Лебяжье, озеро Лебяжье, озеро Изумрудное, озеро в Парке Победы, Большое Голубое озеро и Куземетьево.

По словам спикера, на всех 10 объектах с 1 июня по 31 августа организовано ежедневное дежурство матросов-спасателей с 9:00 до 20:00. При этом, за купание в запрещенных и необорудованных местах гражданам грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. Патрульные группы начнут штрафовать нарушителей с 1 июня.

- Каждый год на муниципальных пляжах, где дежурят спасатели, не происходит несчастных случаев. Счет спасенных людей идет на десятки. Для отдыха, особенно с детьми, лучше выбирать специально оборудованные площадки с муниципальными спасателями. Пока финансирование позволяет проводить только самые необходимые мероприятия: очистку дна, прибрежных зон и ремонт оборудования, - отметил во время делового понедельника мэр Казани Ильсур Метшин.

Он выразил надежду, что расширение программы развития водной инфраструктуры улучшит условия на пляжах в будущем.

Боевая готовность

Продолжив доклад, Чанкин отметил, что из-за участившихся происшествий на воде летом 2026 года вводится режим усиленного контроля. Особое внимание будет уделено вечернему времени и выходным дням. К рейдам МЧС и ОСВОДа присоединятся сотрудники Управления МВД России по Казани.

Причиной такой реакции стала тревожная статистика: с начала года на водоемах погибли 12 человек, а спасли девять. С 25 апреля в происшествиях с маломерными судами погибли 5 человек, при этом МЧС выявило всего 67 нарушений правил эксплуатации судов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на судах произошло всего два происшествия с двумя погибшими. В этом году уже 13 судов отправили на штрафстоянку, тогда как в прошлом году их было три. Спикер отдельно обратился к владельцам водной техники.

- Хочется обратить внимание граждан, использующих гидроциклы и моторные плавсредства. Не используйте их вблизи пляжей и мест отдыха людей на воде! Строго руководствуйтесь правилами их эксплуатации и навигации, не подвергайте опасности жизни отдыхающих, - заявил начальник управления гражданской защиты городского исполкома.

Крайне важно напомнить, что с 27 мая у школьников закончилась учеба и начались летние каникулы. Поэтому родителям стоит также проявить бдительность и не забывать про безопасность, в том числе и на воде, чтобы отдых прошел без происшествий. Специалисты напоминают несколько правил безопасного поведения на водных объектах: самое главное - купаться можно только в разрешённых местах и в присутствии взрослых. Также родителям важно объяснить детям, что нельзя заплывать за буйки и пытаться переплывать водоем, нырять в незнакомых местах (есть риск наткнуться на камни или коряги), и играть на воде в опасные игры,заходить в воду при сильном ветре или волнении.

На деловом понедельнике обсудили и медицинские риски раннего купания. По словам Чанкина, несмотря на теплую погоду, вода в реках и озерах еще не нагрелась. Поэтому с 1 по 30 июня в республике пройдет месячник безопасности. На пляжах и в детских лагерях стартует акция «Научись плавать», где специалисты будут обучать базовым приемам спасения. Ранее Замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ Мокеев напомнил о температурных нормах, которые знают не все казанцы.

- Для взрослых вода должна быть не холоднее 18 градусов, для детей — не менее 25 градусов. Раннее купание в холодной воде опасно: переохлаждение, судороги, спазмы сосудов мозга могут привести к потере контроля над телом и утоплению, - отметил Мокеев.

По его мнению, рост числа аварий на воде обусловлен увеличением количества маломерных судов и людей, их использующих. По ним было предоставлено около 900 государственных услуг: зарегистрировано 454 судна, проведено 83 освидетельствования, аттестовано 426 судоводителей. Сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами организовали 485 патрулей на водоемах.