В городе живет 160 тысяч студентов.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Столица Татарстана развивается, как город возможностей для молодых. Важно, чтобы это продолжалось, заявил на выступлении на Дне молодежи мэр Казани Ильсур Метшин.

«Важно, чтобы Казань развивалась как город возможностей для молодежи! Несмотря на 1000-летнюю историю, Казань по-прежнему остается городом молодых – у нас свыше 160 000 студентов, и это наш сегодняшний день, и наше будущее! Мы делаем все возможное, чтобы молодые люди могли реализоваться», - отметил мэр.

При этом он также добавил, что в городе «далеки от мысли, что вся молодежь останется в Казани». Однако он верит, что если часть и уедет получать образование в другие места, обязательно вернется обратно, чтобы «реализовывать самые смелые проекты».

Ранее мы писали, что Метшин стал президентом ОГМВ-Евразия в восьмой раз. Избрание руководителя объединения прошло на генеральной ассамблее организации в Марокко в рамках Всемирного конгресса ОГМВ.

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