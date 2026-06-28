Общество
28 июня 09:42
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Метшин: «Важно, чтобы Казань развивалась как город возможностей для молодежи»

В городе живет 160 тысяч студентов.

Метшин: «Важно, чтобы Казань развивалась как город возможностей для молодежи»

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Столица Татарстана развивается, как город возможностей для молодых. Важно, чтобы это продолжалось, заявил на выступлении на Дне молодежи мэр Казани Ильсур Метшин.

«Важно, чтобы Казань развивалась как город возможностей для молодежи! Несмотря на 1000-летнюю историю, Казань по-прежнему остается городом молодых – у нас свыше 160 000 студентов, и это наш сегодняшний день, и наше будущее! Мы делаем все возможное, чтобы молодые люди могли реализоваться», - отметил мэр.

При этом он также добавил, что в городе «далеки от мысли, что вся молодежь останется в Казани». Однако он верит, что если часть и уедет получать образование в другие места, обязательно вернется обратно, чтобы «реализовывать самые смелые проекты».

Ранее мы писали, что Метшин стал президентом ОГМВ-Евразия в восьмой раз. Избрание руководителя объединения прошло на генеральной ассамблее организации в Марокко в рамках Всемирного конгресса ОГМВ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего начальника тыла МВД по Татарстану «сдал» в суде подчиненный

Свидетель по делу о взятках в среде казанских ВИП-силовиков обличил схему коррупционного гостеприимства, упомянув в показаниях «первых лиц» ведомства.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Тыгин напал на Водоканал и объяснил рост жалоб на ЖКХ в Татарстане

За первые пять месяцев в республике зафиксирован рекордный рост недовольства услугами ЖКХ, тем временем глава Госжилинспекции региона успокаивает население возможностью наказать «ресурсников».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Строгий режим вместо списания налогов: бизнесмен из Казани подкупил не тех людей

Владелец строительной компании «Профессионал» Роман Темниковский получил три года строгого режима за дачу взятки сотрудникам ФНС — те должны были «списать» более 40 миллионов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Силовики пришли за «обнальщиками» и «звонарями» из ОПС «Вторые Горки»

В Казани началось рассмотрение дела в отношении 15 предполагаемых участников одной из самых заметных группировок города.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Как казанцам сэкономить на коммунальных платежах в 2026 году

Платёжки за ЖКУ в Казани за последнее время действительно стали заметно больше. Но часть расходов можно вернуть обратно. Сейчас жители Казани могут получить кэшбэк до 10% при первой оплате ЖКУ в приложении Т-Банка.

ЛАЙФСТАЙЛ
magnific.com

Вопросы, на которые чаще всего отвечает персональный тренер

IMDb

Спилберг устраивает «День разоблачения» для власти: США скрывают инопланетян?

magnific.com

5 правил ведения гастрономического бизнеса с Евразийского Ресторанного Форума

личный архив СТРИО

«СТРИО»: «ИИ может написать музыку, чтобы ни на что не отвлекаться в такси»

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.