Мероприятие состоится в столице республики 16-19 августа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани четвертый раз и проводится ежегодно с 2023 года. Традиционно проходит более 50 деловых сессий, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина.

В этом году запланированы 51 сессия и 19 треков. Мероприятие состоится в столице республики 16-19 августа. Участие в форуме уже подтвердили семь делегаций из провинций КНР.

В частности, мероприятия пройдут в рамках трека по транспорту и трека «Сельское хозяйство», в котором примет участие министр сельского хозяйства Оксана Лут. Минуллина отметила активное использование Китаем дронов в этом секторе, а также развитый агротуризм, что могла бы позаимствовать и Россия в качестве опыта. Также пройдут мероприятия по треку здравоохранения, в рамках которого обсудят использование китайских разработок и медицинских технологий, в том числе в области кардиохирургии и эндоваскулярных технологий.

Глава АИР отметила, что КНР является лидером по технологическому экспорту, что обсудят по треку информационных технологий. В рамках форума также пройдет чемпионат по микроэлектронике, в частности, по ремонту. Призовой фонд — от одного миллиона рублей. Помимо Китая в состязании примут участие представители Индонезии, Пакистана и других стран.

Состоится и культурный обмен — в театре имени Галиасгара Камала 16 августа пройдет китайский Сабантуй и гонки на лодках «Дракон». Также жители и гости смогут увидеть Сычуанскую оперу и другие экзотические мероприятия.

Ранее мы писали, что китайскую делегацию на «Ростках» возглавит Чжан Цисян. Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян предложил расширить сотрудничество в сферах науки, образования, промышленности и туризма.

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