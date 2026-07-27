Китайский Сабантуй пройдет в Казани в рамках форума «Ростки»
Мероприятие состоится в столице республики 16-19 августа.
«РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани четвертый раз и проводится ежегодно с 2023 года. Традиционно проходит более 50 деловых сессий, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, секретарь оргкомитета форума Талия Минуллина.
В этом году запланированы 51 сессия и 19 треков. Мероприятие состоится в столице республики 16-19 августа. Участие в форуме уже подтвердили семь делегаций из провинций КНР.
В частности, мероприятия пройдут в рамках трека по транспорту и трека «Сельское хозяйство», в котором примет участие министр сельского хозяйства Оксана Лут. Минуллина отметила активное использование Китаем дронов в этом секторе, а также развитый агротуризм, что могла бы позаимствовать и Россия в качестве опыта. Также пройдут мероприятия по треку здравоохранения, в рамках которого обсудят использование китайских разработок и медицинских технологий, в том числе в области кардиохирургии и эндоваскулярных технологий.
Глава АИР отметила, что КНР является лидером по технологическому экспорту, что обсудят по треку информационных технологий. В рамках форума также пройдет чемпионат по микроэлектронике, в частности, по ремонту. Призовой фонд — от одного миллиона рублей. Помимо Китая в состязании примут участие представители Индонезии, Пакистана и других стран.
Состоится и культурный обмен — в театре имени Галиасгара Камала 16 августа пройдет китайский Сабантуй и гонки на лодках «Дракон». Также жители и гости смогут увидеть Сычуанскую оперу и другие экзотические мероприятия.
Ранее мы писали, что китайскую делегацию на «Ростках» возглавит Чжан Цисян. Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян предложил расширить сотрудничество в сферах науки, образования, промышленности и туризма.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?