Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян предложил расширить сотрудничество в сферах науки, образования, промышленности и туризма.

Автор фото: kvs.gov.spb.ru

На международном форуме «РОСТКИ», который запланирован в Казани с 16 по 19 августа, приедет китайская делегация во главе с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Чжаном Цисяном. Об этом рассказали во время встречи делегации Татарстана с руководством китайской провинции в Харбине.

Власти провинции обозначили, что Татарстан — их ключевой партнер в России. Республика имеет высокую значимость в плане укрепления двусторонних отношений. Чжан Цисян предложил расширить сотрудничество в сферах науки, образования, промышленности и туризма. В том числе они хотели бы взаимодействовать с Иннополисом и академическими центрами.

Представитель МИД России в Казани Радик Вахитов отметил, что регион активно развивает связи с Китаем. Между сторонами есть восемь межправительственных соглашений с китайскими регионами. Кроме того за последние пять лет объем китайских инвестиций в экономику Татарстана значительно вырос.

Ранее сообщалось, что на форуме «РОСТКИ» в Казани проведут гонку на лодках «Дракон». В каждой лодке — барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. В каждом заплыве на старт выходят по шесть лодок.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.