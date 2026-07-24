Предложения США Россия брала в работу, но Украина их отвергла.

Автор фото: kremlin.ru

После заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что «анкориджские» предложения «провалились» глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «надо, наверное, понять, кто конкретно провалился».

В Анкоридж российская сторона приехала, имея на руках заранее доставленные предложения Соединённых Штатов, одобренные президентом Дональдом Трампом. Россия изначально взяла их в работу, хотя сомнения были.

«Если есть предложение и есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были», - сказал Лавров.

Однако Украина отвергла американскую стратегию. Но Россия в любом случае выполнит свои обязательства, подтвердил министр.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал. Мы сказали - мы готовы», - заявил он.

Судя по цитате Рубио, Америка модифицировала подход. Однако задачи, которые Владимир Путин поставил в 2024 году, будут выполнены, заключил Лавров.

Напомним, на встрече Лавров рассказал Рубио о реальной ситуации на линии фронта в зоне СВО. Он также снова подтвердил готовность Кремля к мирным переговорам и согласие с предложениями, которые выдвинул американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.

Затем Рубио рассказал, почему провалились переговоры в Анкоридже. Все из-за несогласия украинской стороны с условиями. Вашингтону приходится придумывать новый план.

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