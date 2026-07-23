На встрече Лавров рассказал Рубио о реальной ситуации на линии фронта в зоне СВО
Министр иностранных дел России встретился с госсекретарем США на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.
В Маниле состоялась встреча главы МИДа России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Представители государств встретились на полях мероприятий по линии АСЕАН и провели обмен мнениями в рамках двусторонней и международной повестки. В частности, министр иностранных дел поделился реальным положением дел на линии боевого соприкосновения, отметив недопустимость спонсирования Киева вооружением и проведения дестабилизирующей политики Европы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Лавров также снова подтвердил готовность Кремля к мирным переговорам и согласие с предложениями, которые выдвинул американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе, возобновление сотрудничества Роскосмоса и НАСА, развитие межпарламентских обменов и культурных связей.
«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций», — подытожили в ведомстве.
Ранее Сергей Лавров подтвердил, что Кремль принял предложения президента США Дональда Трампа, озвученные в рамках на встречи на Аляске. Однако в нынешней ситуации европейские кураторы и глава Украины Владимир Зеленский намерены увести американского лидера от обговоренных условий.
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